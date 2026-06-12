Sakarya'da yolun karşısına geçen engelliye otomobil çarptı

İran: ABD ile anlaşma iddiaları spekülasyondan ibaret

Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,6 trilyon doları aştı

Türkiye genelinde yağış rekoru: Akdeniz ve Karadeniz'de son 66 yılın zirvesine ulaştı

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı