Sakarya'da yolun karşısına geçen engelliye otomobil çarptı
Sakarya'da Karasu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Stad Caddesi'nde seyir halinde olan S.K. (38) idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan B.Ç. (35) isimli engelli vatandaşa çarptı.
B.Ç., çarpışmanın etkisiyle savrularak otomobilin üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Yaralı B.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)