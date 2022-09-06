- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te düğünde ateş edenler suçüstü yakalandı
Gaziantep'te düğünde ateş edenler suçüstü yakalandı
- 06.09.2022 - 13:31
- Güncelleme : 06.09.2022 - 13:40
Düğünlerde havaya ateş edilerek, davetlilerin ve çevrede yaşayanların hayatları tehlikeye atılıyor.
Bu durum, Gaziantep'te düzenlenen bir düğünde daha yaşandı.
Beydilli Mahallesi’nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı.
Havaya ateş eden 3 kişiye suçüstü
Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Denetimler sonucu, düğünlerden birinde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin, elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.
İdari para cezası
DHA'nın haberine göre, düğün sahibine, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te düğün denetiminde silahla ateş edenler suçüstü yakalandı ViDEO