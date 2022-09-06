Gaziantep'te düğünde ateş edenler suçüstü yakalandı

Düğündeki 3 kişi, silahla ateş ettiği sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı. O anlar, kameraya yansıdı.

Düğünlerde havaya ateş edilerek, davetlilerin ve çevrede yaşayanların hayatları tehlikeye atılıyor.

Bu durum, Gaziantep'te düzenlenen bir düğünde daha yaşandı.

Beydilli Mahallesi’nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı.

Havaya ateş eden 3 kişiye suçüstü

Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Denetimler sonucu, düğünlerden birinde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin, elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

İdari para cezası

DHA'nın haberine göre, düğün sahibine, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te düğün denetiminde silahla ateş edenler suçüstü yakalandı ViDEO