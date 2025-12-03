Abone ol: Google News

Kentte yaşanan olayda İbrahim Halil Caymaz, 8 ay önce boşandığı Şerife Gelmeli'yi çocuklarının yanında bıçaklarken 32 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 15:44
Gaziantep'te eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak katletti
Gaziantep'te kan donduran cinayet...

8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı.

ÇOCUKLARININ YANINDAN BIÇAKLADI

Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı.

2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken İbrahim Halil Caymaz, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelmeli'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

