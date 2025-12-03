Gaziantep'te eski eşini çocuklarının yanında bıçaklayarak katletti

- Gaziantep'te İbrahim Halil Caymaz, boşandığı eşi Şerife Gelmeli'yi çocuklarının yanında bıçaklayarak öldürdü.
- Caymaz, aynı bıçakla kendini de yaraladı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te kan donduran cinayet...
8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten İbrahim Halil Caymaz, barışmak istediği Şerife Gelmeli ile tartıştı.
ÇOCUKLARININ YANINDAN BIÇAKLADI
Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan İbrahim Halil Caymaz, eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı.
2 çocuk annesi kanlar içerisinde yere yığılırken İbrahim Halil Caymaz, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan İbrahim Halil Caymaz ise Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelmeli'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.