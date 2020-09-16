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    Gaziantep'te güpegündüz hırsızlık anı

    Kalabalığa aldırış etmeden güpegündüz park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli, önce kameralara sonra polislere yakalandı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 10:17
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    Gaziantep'te güpegündüz hırsızlık anı

    Gaziantep’te bir şahıs, sokakta park halinde duran aracın önce camını, ardından kapısını açarak kalabalığın gözleri önünde hırsızlık yaptı.

    Şüpheli şahıs, kimsenin farkına bile varmadığı hırsızlığın ardından kayıplara karıştı.

    POLİSTEN KAÇAMADI

    Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini, ardından ise kimliğini belirledi.

    Yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan hırsız, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Gaziantep'te güpegündüz hırsızlık anı

    Gaziantep te güpegündüz hırsızlık anı #1

    Gaziantep te güpegündüz hırsızlık anı #2

    Gaziantep te güpegündüz hırsızlık anı #3

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