İHA
Gaziantep'te hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi.
Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde, Gaziantep istikametine giden bir otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı.
Araçta bulunanlar yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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