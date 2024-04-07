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Gaziantep'te hatalı sollama kazaya neden oldu: 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te hatalı sollama kazaya neden oldu: 6 kişi yaralandı Hatalı sollama nedeniyle çarpışan iki araç hurdaya dönerken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.