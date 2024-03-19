Gaziantep'te korkunç anlar! Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı Otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, feci kaza ise yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi yakınlarında, Türkan Y. yönetimindeki otomobil ile O.D. yönetimindeki yakıt tankeri çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı otomobil sürücüsü Türkan Y.'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otomobil ile yakıt yüklü tankerin çarpışma anı ve kaza sonrası otomobilin metrelerce savrulması yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)