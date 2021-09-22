Gaziantep'te motosikletli iki genç, yola dökülen yağ nedeniyle kayarak savruldu

Anayolda dökülen yağın üzerinden geçen motosiklet sürücüsü, devrilerek ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Gaziantep'te araç yoğunluğunun çok olduğu tarihi İpekyolu'nda, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, seyir halinde ilerlerken dökülen yağın üzerinden geçerek kaydı.

Kaza sonucu devrilen motosiklet, metrelerce sürüklenirken üzerindeki iki genç ise yol kenarına savruldu.

SON ANDA KURTULDULAR

Gençler, arkadan gelen araçların altında kalmaktan ise son anda kurtulurken, ölümden dönme anları ise arkalarında seyir eden başka bir aracın ön cam kamerasına anbean yansıdı.





TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Gençlerin, ayaklarında ve kollarında hafif sıyrıklar oluşurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



