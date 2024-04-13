DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde 43 yaşındaki Mustafa A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye uçtu.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbarla olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 kişi yaralandı
İtfaiyecilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Mustafa A.,A.E.Y.,A.C.Y. ve B.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Soruşturma başlatıldı
Polis kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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