Gaziantep’te piton derisine yazılmış İbranice kitap ele geçirildi

Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piton derisine yazıldığı belirlenen İbranice altın yazılı kitabı ele geçirerek bir şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şehitkâmil ilçesinde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve müşteri arayışında olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, şüpheli A.E. yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen materyaller bulundu.

PİTON DERİSİNE YAZILMIŞ İBRANİCE KİTAP

Aramalarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton derisi üzerine İbranice altın yazılarla hazırlanmış bir kitap ile birlikte, bu eseri muhafaza eden bakır kapaklı özel bir kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi.