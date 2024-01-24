İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, N.C.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen N.C.Ç. ve arkadaşı M.O.K., uygulama noktasında görevli trafik polislerine mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Gözaltına alındılar
Gözaltına alınan N.C.Ç. ve M.O.K., isimli şüphelilere 15 bin 989 lira ceza kesilirken 2 şüpheli haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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