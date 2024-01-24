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Gaziantep'te polise saldıran alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı

Gaziantep'te polise saldıran alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı Gaziantep'te trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.