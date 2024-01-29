Gaziantep'te scooter kazasında ölen Ezgi'nin arkadaşı dinlenecek! Duruşma ertelendi Scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yiğit'e çarparak ölümüne, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

12 Nisan 2022 tarihinde Gaziantep'in Batıkent mevkiinde, 17 yaşındaki genç sürücü kazaya neden oldu.

Osman S. idaresindeki otomobil, scooter ile evlerine dönmekte olan iki arkadaşa çarptı.

Çarpma sonucu, 17 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Yiğit hayatını kaybederken, arkadaşı İrem Şimal Toprak ağır yaralandı.

Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak Osman S., 28 gün sonra serbest bırakıldı.

Toprak'ın yeniden dinlenmesi talep edildi

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına tutuksuz sanık Osman S. katılmazken maktul Ezgi Yiğit'in ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Yiğit Ailesi'nin avukatı Ahmet Ergin Sözen, kazada yaralanan İrem Şimal Toprak'ın yeniden dinlenmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ederek güvenlik kamerası kayıtlarının 2 yıldır mahkemeye getirilmediğini söyledi.

"Biz haksızlığı kabullenemiyoruz"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ezgi Yiğit’in babası Mehmet Şahin Yiğit, “O günden bugüne bizim hayatımız zindan oldu. Bizi karanlıkta yaşamaya mahkum ettiler. Bizim hayatımız altüst oldu ama sanık dışarıda serbest dolaşıyor. Defalarca çıkan raporlarda kızımı asli kusurlu buldular. Madem elinizde bir kamera görüntüsü yok, bu kusuru nasıl tespit ettiniz?

Biz bir anlam veremiyoruz. Eğer onların mantıklı bir cevapları varsa bizi de aydınlatsınlar. Biz kızımızın kusurlu olduğunu bilelim hiç olmazsa tamam diyelim, başımız üstüne, yani bir kabullenelim ama bu haksızlığı kabullenemiyoruz. Bize yapılan haksızlık çok büyük bir haksızlık.” dedi.

“Bizim ışığımızı söndürdüler”

Baba Şahin, "Kızımın saçının bir tek teline S. ailesinin tamamını değişmezdim. Biz iyi bir aileydik, güçlü bir aileydik, güçlü bağlarımız var ama bizim ışığımızı söndürdüler. Bizi çok sarstılar. Biz şu anda yaşadığımızın o güzel yaşamımızda gülemiyoruz. Kahkaha atamıyoruz, sırıtıyoruz, sadece sahte gülüş yapıyoruz. Biz içimizden gelerek sevinemiyoruz artık. Bir defa yürek acı çekti mi, yürek insana hep doğruyu söyler. Beyin istediğini söyler ama yürek hep doğruyu söyler. Yürek müsaade etmiyor. Onun için biz peşindeyiz. Bu can bu tende olduğu sürece peşini bırakmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, ailenin ve avukatlarının beyanları ile mevcut dosya dikkate alınarak mağdur Şimal Toprak'ın gelecek duruşma dinlenmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)