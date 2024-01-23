DHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan (23), bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Almanan'ı bıçakladı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken Altahir ise gözaltına aldı.
Yaşananlar kamerada
Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kavga sırasında Almanan'ın yere düştüğü görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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