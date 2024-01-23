Gaziantep'te Sudanlı üniversite öğrencisinin öldürüldüğü kavga kamerada Gaziantep'te Sudanlı üniversite öğrencisi çalıştığı kafenin sahibi olan vatandaşı tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan (23), bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Almanan'ı bıçakladı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken Altahir ise gözaltına aldı.

Yaşananlar kamerada

Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kavga sırasında Almanan'ın yere düştüğü görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)