Gaziantep’te tır dorsesinde 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bir tırı takibe aldı. Uzun süreli fiziki ve teknik izleme sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.

TIRIN DORSESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Durdurulan tırda hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı detaylı arama yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda, dorsenin farklı bölmelerine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan incelemede 33 kilo 500 gram skunk ile 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun “zula” olarak tabir edilen gizli bölmelere yerleştirildiği tespit edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti.