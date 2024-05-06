Gaziantep’te tramvayın üzerine yıldırım düştü

İHA
Gaziantep’te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü.
Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı.
Ufak çaplı yangın çıktı
Tramvayda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı.
Can kaybı veya yaralanma yok
Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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