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    Gaziantep’te verdiği borcu isteyen genci pompalıyla öldürdü

    Verdiği borcu geri isteyen Eyüp Subaşı, Bayram S. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Bayram S., gözaltına alındı.
    • 12.08.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:33
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    Gaziantep’te verdiği borcu isteyen genci pompalıyla öldürdü

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde, gece saat 01.00 sıralarında, verdiği borcu geri isteyen Eyüp Subaşı (22) ile Bayram S. (35) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

    İHA’nın haberine göre; borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S., pompalı tüfek ile Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti.

    Subaşı, karın ve kasık bölgesinde vurularak ağır yaralandı.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Katil zanlısı Bayram S. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep’te verdiği borcu isteyen genci pompalıyla öldürdü #1

    Gaziantep’te verdiği borcu isteyen genci pompalıyla öldürdü #2


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