Gaziantep’te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

İHA
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba-Yamaçoba arasında şehirler arası yolcu taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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