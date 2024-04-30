Gaziantep’te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
İHA

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Acaroba-Yamaçoba arasında şehirler arası yolcu taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)