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    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı

    Freni patlayan kamyon, durağa yaklaşan minibüse çarptı. İçindeki yolcularla metrelerce sürüklenen minibüste 2 yolcu sıkıştı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 10:08
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    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Hekimsuyu Caddesi’nde akşam saatlerinde seyir halinde olan Ahmet Yurcı idaresindeki kamyonun freni patladı.

    Kamyon, İsmail Nayır idaresindeki durağa yanaşan minibüse arkadan çarptı.

    FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

    Çarpmanın şiddeti ile minibüs, içindeki yolcularla metrelerce sürüklendi.

    2 yolcu minibüs içerisinde sıkıştı. Minibüsün çok dolu olmaması olası bir faciayı önüne geçti.

    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı ViDEO

    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kamyon ve minibüs şoförü hafif sıyrıklarla atlattı.

    Kazada yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı #2

    Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon, minibüse çarptı #3

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