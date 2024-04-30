Gazze'de patlamayan İsrail füzeleri tehlike saçtı İsrail ordusunun haftalar önce saldırdığı Nuseyrat Mülteci Kampı'nda patlamayan 1 tonluk füze siviller arasında büyük korkuya neden olurken, Gazze'nin patlamamış bomba riski nedeniyle en tehlikeli aşamada olduğu belirtildi.

İHA

İsrail ordusunun patlamayan füzeleri korku saçtı...

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında bulunan İsrail'e ait patlamamış füzeler, her an patlama korkusuna neden oluyor.

1 tonluk füze patlamadı

İsrail savaş uçaklarının 1 aydan fazla bir süre önce Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alması sonucu Rayan Ailesi'ne ait eve isabet eden 1 tonluk füze patlamadı.

Füzenin patlamamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ancak uzun süredir yerleşim yerinde duran patlamamış füze, siviller arasında büyük korkuya yol açtı.

"Füze patlasaydı felaket yaşanacaktı"

Bölge sakinlerinden Alaa Al-Talaa, "Nüfusun yoğun olduğu bölgeyi hedef alan füze çok şükür patlamadı. Füze patlasaydı evler birbirine yakın ve eski olduğundan felaket yaşanacaktı." dedi.

Füzenin bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğunu belirten Al-Talaa, uluslararası kuruluşlara füzenin bölgeden çıkarılması için çağrıda bulundu.

“Gazze, bomba riski nedeniyle en tehlikeli aşamada"

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Filistin Şefi Mungo Birch, dün Cenevre'de başlayan "27. Uluslararası Mayın Faaliyetleri Ulusal Direktörleri ve BM Danışmanları Toplantısı" çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Birch, Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bomba riski nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu yönünde uyarı yaptı.

"Patlamamış mühimmatın nerede olduğunu bilmiyorlar"

Birch, “Bu en tehlikeli dönemdir. Kazaların çoğu insanlar kuzeye dönmeye başladıklarında meydana gelecektir, çünkü patlamamış mühimmatın nerede olduğunu bilmiyorlar. Geri dönüşler başladıktan sonra onların ihtiyaç duyduğu risk eğitimini sağlamaya hazır olmamız önemli.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)