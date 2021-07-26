Gezi Parkı’nda bıçaklı alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Yabancı uyruklu iki şahıs arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, 1 kişi bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim Gezi Parkı’nda Fas uyruklu iki kişi alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen tartışmada, A.W. (22) isimli şahıs, A.M. (25) isimli şahsı bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

Yaşanan kavgada, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şahsı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.W., ameliyata alınırken, ekiplerin olay ile ilgili inceleme başlattı.

1 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı B Bölgesi Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ise bıçaklayan şahsı gözaltına aldı.