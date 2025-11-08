Giresun'da 18 yaşındaki kayıp genç ölü bulundu

- Giresun'da kaybolan 18 yaşındaki Ersin Aktaş köy evinin yakınlarında ölü bulundu.
- Ailesinin kayıp başvurusu sonrası başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sonuç verdi.
- Aktaş'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek, soruşturma sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çalıştığı iş yerinden, "Köyüme gidiyorum" diyerek çıkan Ersin Aktaş'tan bir daha haber alınamadı.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Aktaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, Aktaş'ın Şebinkarahisar'a bağlı Çakırköy'de bulunan köy evinin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çalışmalarının ikinci gününde ekiplerden acı haber geldi.
Ekipler köy evinin yakınlarında Ersin Aktaş'ın cansız bedenini buldu.
Savcılık incelemesi ardından Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aktaş'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.