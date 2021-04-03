Giresun'da 6 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı

10'dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan Emirhan, inşaat işçilerinin yardımına koşmasıyla ölümden kurtuldu.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören Beldesi Belen Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Emirhan Çöçen, 10’dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Emirhan'ın yardımına ise bölgede çalışan inşaat işçileri yetişti.

HASTANELİK OLDU

Saldırı sonrası yüzünden ve sırtından yaralanan Emirhan daha sonra evine götürülüp, ailesine teslim edildi.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNSUN"

Emirhan’ın babası İlhan Çöçen, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belriterek, “Sokaklarda gezen başıboş sokak köpekleri çocuğuma saldırdı. Muayenesini ve aşısını yaptıktan sonra Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek ifade verdim. Kaymakamlığa ve belediyeye gittim. Çocuğumu her gün pansuman için ilçe merkezine indirip çıkarıyorum. Bugün benim çocuğumun başına gelenler yarın bir başka arkadaşımızın başına da gelebilir. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyorum. Başıboş sokak köpeklerinin illaki bir can mı yakması lazım bunlara önlem almak için. Çocuğumun hali belli. Şu an çok farklı hali de olabilirdi. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Köpeklerin mahallemizden, sokağımızdan, caddemizde uzaklaştırılması için illaki böyle bir şey mi olmalı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Evde veya dışarıda bir ses duysa çocuk ağlaya ağlaya kalkıyor.’’ dedi.

"SIRTIMDAN VE BACAĞIMDAN TUTUP SALLADILAR"

Başından geçen korku dolu olayı anlatan Emirhan ise “Eve yakın yolda arkadaşlarımla oyun oynadığım sırada 17 köpek peşime düştü ve çok korktum. Köpekler kovalarken kaçtım ve yere düştüm. Köpekler sırtımdan ve bacağımdan tutarak beni salladılar. İnşaatçı Mustafa abi elindeki çekiçi köpeklere attı. Bana köpeklerin saldırdığını gören ablam beni kurtarmaya geldi ve ona da saldırdılar.’’ diye konuştu.