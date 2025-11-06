Abone ol: Google News

Giresun'da amatör futbolcu, antrenman sonrası evine giderken kazada öldü

Kent merkezinde 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosikletin çekiye çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 11:57
Giresun'da amatör futbolcu, antrenman sonrası evine giderken kazada öldü
  • Giresun'da 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken motosikletiyle park halindeki çekiciye çarptı.
  • Ağır yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Giresun'da Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor’da forma giyen Samet Şahin'in antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

3. Sayfa Haberleri