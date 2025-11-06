Giresun'da amatör futbolcu, antrenman sonrası evine giderken kazada öldü

- Giresun'da 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, antrenman sonrası evine giderken motosikletiyle park halindeki çekiciye çarptı.
- Ağır yaralanan Şahin, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
Giresun'da Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor’da forma giyen Samet Şahin'in antrenman sonrası evine giderken kullandığı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.