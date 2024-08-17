Haberler



3. Sayfa



Giresun'da dere yatağında ölü bulunan olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Giresun'da dere yatağında ölü bulunan olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı Duroğlu beldesinde yaşanan kadın cinayeti olayı ile ilgili olarak adliyeye çıkartılan biri çocuk 4 kişi tutuklandı.