Giresun'da dere yatağında ölü bulunan olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde 13 Ağustos günü Sezen Sarısaray (27) isimli kadının yakınları kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan arama çalışması sonrasında evinin 300 metre aşağısında dere yatağında kadavra köpekleri tarafından 14 Ağustos günü Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni bulundu.
Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili B.K (20), M.T. (19), E.T. ((13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.T. (13) ve E.Ş. (19) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK’nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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