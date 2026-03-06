ABD ile İsrail, İran'a okulun yakınını vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Orta Doğu'da çocukların can güvenliği tehlikede...

ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırılarında sınır tanımıyor.

Ülkede sivillerin de bulunduğu birçok nokta hedef alınırken durumdan öğrenciler de etkileniyor.

OKULUN YAKININI VURDULAR

ABD ve İsrail, İran'da bulunan bir okulunun yakınına füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklanırken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KORKU İLE KAÇIŞTILAR

Görüntülerde öğrencilerin büyük bir panik ve korku yaşadığı görüldü.

Patlamanın ardından koşmaya başlayan öğrenciler okulun içinde sığındı.

DAHA ÖNCE DE OKULU HEDEF ALMIŞLARDI

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokul hedef alınmıştı.

Yapılan saldırıda çoğu öğrenci en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.

MEZAR GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Diğer yandan öğrencilerin defnedileceği mezarlığın havadan çekilmiş fotoğrafı da sosyal medya üzerinden servis edilmişti.

Yan yana açılan mezarların görüntüsü daha şimdiden savaşın sembolik fotoğrafları arasında girmişti.