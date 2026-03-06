İnternette Türk-İspanyol dostluğu rüzgarları: CZN Burak da akıma katıldı

İspanya'nın, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı duruşu Türkiye'de memnuniyetle karşılanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesi ülkemizde takdir edildi.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından İspanya'ya yönelik övgü dolu ifadeler ise yeni bir akımı beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE-İSPANYA DOSTLUĞU BAŞLADI

Geçtiğimiz salı günü yapılan bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden "İspanya ile tüm müzakereleri kesmelerini" istemişti.

Bu gelişmenin ardından X (Twitter) platformu, Sánchez'in kararını öven Türk vatandaşlarının paylaşımlarıyla doldu.

Başlangıçta tepkilerin çoğu ciddi bir tondaydı. Ancak ilerledikçe paylaşımlar daha mizahi bir hal almaya başladı.

AKIMA CZN BURAK DA KATILDI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan akıma dahil olan isimlerden biri de CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir oldu.

Yaptığı yemek şovları ile adından söz ettiren Fenomen Şef, bunlara bir yenisini daha eklendi.

TÜRK VE İSPANYOL BAYRAKLARINI TASVİR ETTİ

Yaptığı yemek tasarımları ile büyüleyen Burak Özdemir, bu defa Türk ve İspanyol Bayraklarını tasvir etti.

Tel kadayıf kullanarak bir tatlı hazırlayan şef bunu bayraklara uyarladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CZN Burak'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı video kısa sürede gündem oldu.

Birçok kullanıcı Özdemir'in paylaşımını beğenirken olumlu yorumlarda bulunuldu.