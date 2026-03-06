ABD Başkanı Donald Trump: İran koşulsuz teslim olmalı

Orta Doğu'da savaş devam ediyor...

28 Şubat'ta başlayan çatışmalar başka ülkelere de sıçrarken, yeni ve sıcak açıklamalar ardı ardına geliyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD'nin başlattığı saldırı 7. gününde devam ederken İran'da ölen kişilerin sayısı her geçen dakika artıyor.

Saatler önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir açıklamada bulunmuş, bazı ülkelerin arabuluculuk çabası başlattığını ifade etmişti.

"TESLİMİYET DIŞINDA HİÇBİR ANLAŞMA YAPMAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran’daki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Donald Trump paylaşımında, İran ile herhangi bir anlaşmanın ancak 'koşulsuz teslimiyet' şartıyla mümkün olacağını belirtti.

"İran koşulsuz teslim olmalı" diyen Donald Trump, "Teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapamayacağız" açıklamasında bulundu.

"YENİ VE KABUL EDİLEBİLİR BİR LİDER SEÇİLMELİ"

Trump, İran’da mevcut yönetimin ardından yeni bir lider seçilmesi gerektiğini savundu. İran’da “Büyük ve kabul edilebilir bir liderin” seçilmesi halinde ABD’nin ülkenin yeniden toparlanması için destek vereceğini belirtti.

"İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM"

Trump, İran’ın ekonomik olarak yeniden güçlenebileceğini savunarak paylaşımını,“İran’ın büyük bir geleceği olacak. İran’ı tekrar büyük yapalım” sözleriyle tamamladı.

"LİDERLİK SÜRECİNE DAHİL OLMALIYIZ"

Trump ayrıca İran’ın yeni liderinin belirlenmesi sürecinde Washington yönetiminin de rol alması gerektiğini dile getirdi. İran’da öne çıkan isimlerden Mücteba Hamaney’i “Kabul edilemez bir seçenek” olarak nitelendiren Trump, yeni yönetimin belirlenmesinde ABD’nin etkili olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı’nın açıklamaları, Washington’un İran’a yönelik askeri operasyonlarının nihai hedefi ve bölgedeki siyasi planları hakkında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.