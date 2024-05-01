Giresun'da haber alınamayan yaşlı adam yayla evinde ölü bulundu

İHA
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesi nüfusuna kayıtlı 68 yaşındaki Ahmet Topşir, 20 gün önce Kazıkbeli Yaylası'ndaki evine gitti.
Bu sabah yakınları tarafından kendisinden haber alamayan Topşir'in evine giden arkadaşları cansız bedeniyle karşılaştı.
Adli makamlar tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topşir'in cenazesi Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan Adli Tıp incelemesinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış