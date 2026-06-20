Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'nin o sözleri gündemde: Golle uyandırmak istiyorum...
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye, Paraguay’a 0-1 mağlup oldu. Mücadeleye henüz ilk dakikada yediği golle kötü başlayan A Milli Takım’da, maçın ardından Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci’nin turnuva öncesinde söylediği sözler iseyeniden gündem oldu.
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A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönüyor...
Milliler önce Avustralya ardından ise Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.
2 MAÇTA GOL ATAMADIK
Kupadan elenirken Avustralya maçında 27. dakikada, Paraguay maçında 2. dakikada geriye düştük.
Şu ana kadar ise rakiplerimize karşı gol bulamadık.
O SÖZLER GÜNDEM: GOLLE UYANDIRMAK İSTİYORUM...
Paraguay maçı sonrası ise Merih Demiral'ın turnuvadan önce YouTube kanalında İrfan Can Kahveci'yle kullandığı ifadeler gündem oldu.
İşte o diyalog...
Merih Demiral: Sabah erken başlıyor maçlar.
İrfan Can Kahveci: Golle uyandırmak istiyorum onları ya.
Merih Demiral: Sana bir şey söyleyeyim mi şu an manşet bu ya direkt.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi