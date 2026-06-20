Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'nin o sözleri gündemde: Golle uyandırmak istiyorum...

A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönüyor...

Milliler önce Avustralya ardından ise Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

2 MAÇTA GOL ATAMADIK

Kupadan elenirken Avustralya maçında 27. dakikada, Paraguay maçında 2. dakikada geriye düştük.

Şu ana kadar ise rakiplerimize karşı gol bulamadık.

O SÖZLER GÜNDEM: GOLLE UYANDIRMAK İSTİYORUM...

Paraguay maçı sonrası ise Merih Demiral'ın turnuvadan önce YouTube kanalında İrfan Can Kahveci'yle kullandığı ifadeler gündem oldu.

İşte o diyalog...

Merih Demiral: Sabah erken başlıyor maçlar.

İrfan Can Kahveci: Golle uyandırmak istiyorum onları ya.

Merih Demiral: Sana bir şey söyleyeyim mi şu an manşet bu ya direkt.