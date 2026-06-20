Vincenzo Montella: Kader bizden yana değildi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptan çıkma şansı kalmadı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üzgün olduğunu belirten Montella, "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi. İki maçta 65 şut var, topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi." diye konuştu.

"OLMADI MAALESEF"

Montella, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok. Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef...”