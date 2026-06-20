Kemal Kılıçdaroğlu: Beni neden genel başkan olarak yazmıyorsunuz

CHP'de gündem, mutlak butlan.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, mutlak butlan kararı sonrası CHP'ye geri döndü.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez canlı yayına çıktı ve Sözcü TV'de soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gazeteciler Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sorularını yanıtladı.

Burada da "arınma" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye ise sert bir eleştiride bulundu.

Genel Başkan olduğu halde bunun neden belirtilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi;

"BANA ÖZGÜRCE SORU SORUYORSUNUZ"

"78 yaşındaki bir insana, gazeteciler, sizler özgürce soru soruyorsunuz. Bana diyorsunuz ki 'Erdoğan mı sizi destekliyor?' Ya bu soru sorulur mu ya?

Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar?

"SİZ NİYE BANA GENEL BAŞKAN YAZMIYORSUNUZ"

Benim söylemediğimi yazıyorlar. 'Kılıçdaroğlu bunu söyledi.' Ya ben hiç konuşmadım ki. Konuşmadığım şeyleri yazıyorlar.

Televizyona bakıyorum, sizin televizyonunuzu ele alalım, onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz 'CHP Genel Başkanı' diye? Niye yazmıyorsunuz?

"MAHKEME KARARI VAR, BEN GENEL BAŞKANIM"

Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda Genel Başkanlık yapıyorum. İptal etti. 38. Kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya."

Kemal Kılıçdaroğlu: Benden arınmayı yapacağım diye korkuyorlar