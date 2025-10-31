Giresun’da inşaattan düşen işçi kurtarılamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun’un Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki Sinan Türkmen, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Türkmen’i Dereli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Türkmen, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.