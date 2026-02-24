Giresun'da kahvede silahlı kavga: 1 ölü

Giresun'un Keşap ilçesinde gündüz saatlerinde kahvede oyun oynayan S.D. ile Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedenin ardından S.D., olay yerinden ayrıldı.

İddiaya göre iftar vaktinden sonra yeniden aynı kahveye gelen S.D., yanında getirdiği tabancayla o sırada içeride bulunan Hayrettin Aydın'a ateş açtı.

Tabancasındaki mermileri boşalttıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hayrettin Aydın'a müdahale etti ancak yapılan müdahalelere rağmen Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli S.D.'nin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.