Manisa'da bir işçi elektrik akımına kapılarak can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde acı olay...

Olay, Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze ve meyve işi yapılan bir iş yerinde yaşandı.

Binanın çatı katında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattına tehlikeli şekilde yaklaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu sırada akıma kapılan genç bir anda yere yığıldı.

Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.