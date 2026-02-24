Kayseri'de parkta tüfekle vurulan kişi yaralandı

Kayseri'de parkta iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaralanırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan İpekyolu Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tüfekle karşı gruba ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BACAĞINDAN YARALANDI
Kavgada bacağından yaralanan F.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi