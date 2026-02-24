Batman'da uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı

Batman'da iftar sonrası mahalle arasında uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Batman merkez Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde Ü.G. isimli şüpheli, iftar sonrası uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Şüpheli, daha sonra Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarına doğru ilerleyerek ateş etmeye devam etti.
Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.
2 YARALI
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı.
Olayda çevrede bulunan 2 vatandaş ise yaralandı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirilirken şüphelinin ilk belirlemelere göre ailevi sorunlar nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.