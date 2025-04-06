Giresun’da kayıp şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu

İHA

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Mustafa Boz, dün gece 16 ABM 917 plakalı aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ UBLUNDU

Sabah saatlerinde yapılan arama sonucunda, Mustafa Boz’un aracıyla birlikte köy içindeki bir dere yatağında ölü bulunduğu tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk incelemeleri yaptıktan sonra Boz’un cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti. Boz’un ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.