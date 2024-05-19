Giresun'da su kanalına devrilen araçtaki 2 kişi kayboldu
AA & Ensonhaber

Giresun'da Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.

Suda sürüklenen bir kişi çıkarıldı, 2 kişi kayıp

Kazayı gören köylüler, suda sürüklenen H.D'yi kanaldan çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.D'yi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, otomobildeki B.Ş. ve M.T'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.