Giresun'da su kanalına devrilen araçtaki 2 kişi kayboldu

AA & Ensonhaber
Giresun'da Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi.
Suda sürüklenen bir kişi çıkarıldı, 2 kişi kayıp
Kazayı gören köylüler, suda sürüklenen H.D'yi kanaldan çıkardı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.D'yi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ekipler, otomobildeki B.Ş. ve M.T'ye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış