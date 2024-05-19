Giresun’da su kanalına düşen araçta kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Giresun'da Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde dün akşam sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

Kayıp kişilerin cansız bedeni bulundu

AFAD, AKUT ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında su kanalında din görevlisi olan Burhan Şengül ve Muammer Taşbaşı’nın cansız bedenleri bulundu. Dün akşam kazanın ardından yaralı olarak su kanalından çıkartılan din görevlisi Hakan D’nin ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)