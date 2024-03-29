Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Giresun'da trafik kazası can aldı...
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Üst geçidin ayağına çarptı
Bulancak ilçesinde, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan İlyas Kır (60) yönetimindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda otomobil, üst geçidin ayağına çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İlyas, Güllü ve Mehmet Kır, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 kişi hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güllü Kır (59) hayatını kaybederken, yaralıların tedavileri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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