Netanyahu'nun Lübnan konusunda Trump'ı ikna ettiği öne sürüldü

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'la ilgili tutumunun nasıl değiştiğini aktardı.

Habere göre Trump, ilk başta Lübnan'ın da geçici ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine onay verdi.

Görüşmelere aracılık eden kişiler de Lübnan'ın anlaşmanın parçası olduğunu düşündü ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi gibi isimler kamuoyuna bu yönde açıklamalar yaptılar.

Geçici ateşkesin ilan edildiği gün, bir Beyaz Saray yetkilisi CBS News'e 'İsrail'in de Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın şartlarını kabul ettiğini' söyledi.

NETANYAHU'YLA KONUŞUNDA FİKRİ DEĞİŞTİ

Ancak aynı gün Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Trump'ın Lübnan konusundaki fikri değişti ve son açıklamalarında 'Lübnan'ın Hizbullah'tan dolayı anlaşmaya dahil edilmediğini' ifade etti.

Trump, Amerikan medyasına önceki gün yaptığı açıklamada Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmediğini kaydederek, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok" diye karşılık vermişti.