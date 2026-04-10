Melania Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, yazılı olarak okuduğu açıklamasında Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun suçlarından haberi olmadığını savundu.

Epstein ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kendisini karalamak için ortaya atıldığını söyledi.

"İTİBARIMI LEKELEMEYE YÖNELİK KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİMLER"

"Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor. Hakkımda yalan söyleyen kişiler etik standartlardan, alçakgönüllülükten ve saygıdan yoksundur. Onların cehaletine itiraz etmiyorum ancak itibarımı lekelemeye yönelik kötü niyetli girişimlerini reddediyorum" diye konuşan Trump, Kongre'yi Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşma düzenlemeye çağırdı.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.