Somali'ye ulaşan Çağrı Bey tarihi göreve hazır

Türkiye, son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız verdi.

Somali'de arama sondajı yapmak için geri sayıma geçildi.

Çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalar ile şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı.

Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bölgede sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

53 GÜNÜN ARDINDAN SOMALİ'YE ULAŞTI

Sondaj kararının ardından enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başladı.

Çağrı Bey'in planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda bugün, başkent Mogadişu'ya ulaştı.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi için Mogadişu Limanı'nda tören düzenlenecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur da katılacak.

Törenin ardından Çağrı Bey, sondaj yapacağı lokasyona hareket edecek.

CURAD-1 KUYUSU

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad'dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.

Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak.

CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

SONDAJ ÇALIŞMALARININ 288 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

'7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip.

Helikopter pisti de bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunuyor.

Sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor.

Çağrı Bey'in görevinde enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunacak.

Öte yandan güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

Ayrıca sondaj çalışmalarında Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak.