Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir

Kocaeli’de yaşayan Can Gönül, futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu söylemişti. Can Gönül’e sahip çıkan ünlü futbolcu “3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir.” dedi.