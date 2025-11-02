Gümrük kapısında 2,6 milyar TL değerinde 721 kg uyuşturucu yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı çalışmalarında hız kesmiyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonların detayları, bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden aktarıldı.

"721 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

2 milyar 612 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğinin duyurulduğu paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ekiplerce, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 2 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde, 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucu zehrinin piyasa değeri 2 milyar 612 milyon TL civarındadır.

"GÜMRÜK KAPISINA GELEN TIR ŞÜPHELİ BULUNDU"

Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır cinsi bir araç şüpheli bulunarak mercek altına alındı.



Araçta gerçekleştirilen X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeği "Kont" marifetiyle yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRMEKTEDİR"

Yürütülen operasyonla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.



Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir.

"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"