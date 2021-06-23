Gümüşhane'de tırdaki mermerler yola savruldu

Hareket halindeki tırın kasasını kıran mermerler yola ve kaldırıma devrildi. Olay anında araç ve yaya geçişi olmayışı olası faciayı önledi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde Adnan Bütün yönetimindeki mermer yüklü tırın kasasındaki mermerler hareket halindeyken tırın kasasını kırarak yola savruldu.

TUZ BUZ OLDU

Viraja hızlı girdiği veya kasasında teknik bir arıza olduğu değerlendirilen tırın üzerinden yola ve kaldırıma düşen mermerler karayolunu ulaşıma kapatırken, olay anında karşı şeritten araç, kaldırımdan da vatandaş geçmemesi olası faciayı önledi.

Olayın ardından tır yol kenarına çekilirken, mermer parçalarıyla dolan yol ve kaldırımlar ise Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.













