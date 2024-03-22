Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren adamın o anları Arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası genç adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adamın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Gümüşhane'de acı bir olay yaşandı.

Dün saat 23.00 sıralarında halı sahada maç sırasında 40 yaşındaki üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya, bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdi

Aniden kendini bırakan Sağırkaya, zemine düştü.

Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybetti

Sahaya gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği genç adam, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fenalaştığı anlar

Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)