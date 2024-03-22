DHA
Gümüşhane'de acı bir olay yaşandı.
Dün saat 23.00 sıralarında halı sahada maç sırasında 40 yaşındaki üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya, bir anda fenalaştı.
Kalp krizi geçirdi
Aniden kendini bırakan Sağırkaya, zemine düştü.
Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
Sahaya gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği genç adam, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fenalaştığı anlar
Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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