10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Güngören ilçesinde gerçekleşen U14 A Ligi final müsabakasında, saat 10.30'da Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor takımları karşı karşıya geldi.
Müsabakanın son dakikalarında Yeşiltepe oyuncusuna yönelik yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı.
Sahaya inen taraftarlar, küçük futbolcuları ve hocalarını darbetti
Haznedar takımı mücadeleyi 4-1 kazanarak galip ayrılırken, bitiş düdüğünün ardından sahaya onlarca taraftar indi.
Taraftarlar, 13-14 yaşındaki futbolcuların üzerine koşarken, bu kaotik durumda Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ da darbe aldı. Bilinç kaybı yaşayan Demirbağ, acil olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, yaşanan olaylar nedeniyle Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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