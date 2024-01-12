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Güngören'de 14 yaş altı lig maçında futbolcular ve teknik direktör darbedildi

Güngören'de 14 yaş altı lig maçında futbolcular ve teknik direktör darbedildi İstanbul Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçı sonunda taraftarlar sahaya inerken, bazı çocuk futbolcular ve teknik direktör darbedildi.