Zonguldak'ta madende elektrik akımına kapılan işçi can verdi

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında yaşanan olayda 42 yaşındaki maden işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İşçinin emekliliğine 1 ay kaldığı ortaya çıktı.
Zonguldak merkez Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan Suat Kulakçı, elektrik akımına kapıldı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kulakçı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
42 yaşındaki Kulakçı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İşçinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Kulakçı'nın emeklilik işlemlerine hazırlandığı ve yaklaşık bir ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)