Kahramanmaraş'taki okul saldırganının rehber öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki dehşete ilişkin her geçen saat yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Otopsi raporunda Mersinli'nin ölümünün kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

"HEPİMİZ ŞAHSI DERDEST ETTİK"

Raporda ayrıca İsa Aras Mersinli'nin cesedi teşhis eden rehber öğretmeni Ejder İ.'nin ifadesi de yer aldı.

Ejder İ., Mersinli'yi 5. sınıftan beri tanıdığını ve rehber öğretmenliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:

Öğrenci ile ilgili ailesi ile de sürekli görüştük. Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların düzenini sağlıyordum. Üst katta iken bir anda sesler geldi. Sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının, 'Trafo patladı' dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa, bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yere düştü.

"HEMEN YANINDA TAHTA SAPLI BIÇAK VARDI"

O esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere, yaralılara bakmaya gittim. İki yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum.