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Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı Abone Olun

Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, içeriden de karşılık verilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2 kişide ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişi öldü Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınanlar var Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. İnceleme sürüyor Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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