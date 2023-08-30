Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

DHA
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı.
Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 kişi öldü
Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınanlar var
Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi.
İnceleme sürüyor
Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.